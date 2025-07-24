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Лукашенко заявил о недопустимости падежа в животноводстве

Лукашенко: падеж в животноводстве неприемлем, эту проблему уже решили в СССР
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников о последствиях в случае обнаружения падежа в животноводстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду, падеж -— это неприемлемо», — сказал глава государства в беседе с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым.

По его словам, проблема падежа уже была решена в советские времена. Белорусский лидер также напомнил о своем требовании передавать телят в другие хозяйства при неспособности обеспечить их сохранность, пусть даже «за деньги».

Кроме того, президент Белоруссии потребовал ускорить уборку урожая, чтобы «не прошлепать» текущий год.

До этого Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, акцентировав внимание на недопущении дефицита картофеля. Президент потребовал усилить контроль за профилактикой фитофтороза.

Поводом стали перебои с поставками весной 2024 года, когда экспортные контракты привели к дефициту на внутреннем рынке. Лукашенко ранее назвал эту ситуацию искусственно созданной.

Ранее Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина.

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