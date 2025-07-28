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Петербуржец пытался душить чужого ребенка на детской площадке

В Петербурге задержали мужчину за нападение на четвероклассника со спины
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Мужчина напал на четвероклассника на детской площадке в Санкт-Петербурге, сообщает «Конкретно.ру».

Мать пострадавшего обратилась в полицию накануне и заявила, что ее 10-летний сын пострадал от рук неизвестного мужчины. С ее слов, взрослый подошел к ребенку со спины и начал его душить. Это произошло во дворе одного из домов по Товарищескому проспекту.

Школьник получил ушиб и ссадину. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 49-летний безработный житель того же дома.

Установлено, что в момент нападения петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ученик начальной школы спас сестру от мужчины, пытавшегося затащить ее в туалет.

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