Петербуржец пытался душить чужого ребенка на детской площадке

В Петербурге задержали мужчину за нападение на четвероклассника со спины

Мужчина напал на четвероклассника на детской площадке в Санкт-Петербурге, сообщает «Конкретно.ру».

Мать пострадавшего обратилась в полицию накануне и заявила, что ее 10-летний сын пострадал от рук неизвестного мужчины. С ее слов, взрослый подошел к ребенку со спины и начал его душить. Это произошло во дворе одного из домов по Товарищескому проспекту.

Школьник получил ушиб и ссадину. Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 49-летний безработный житель того же дома.

Установлено, что в момент нападения петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ученик начальной школы спас сестру от мужчины, пытавшегося затащить ее в туалет.