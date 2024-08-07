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В Китае 9-летняя девочка удивила людей пластикой и выиграла конкурс шаолиньского кунг-фу

Oddity Central: 9-летняя китаянка выиграла конкурс по кунг-фу, удивив людей пластикой

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Dengfeng Release

В Китае девятилетняя школьница выиграла взрослый конкурс шаолиньского кунг-фу, удивив людей пластикой своего тела, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, победительницу зовут Чжан Сюйсуань. Она соревновалась на престижном конкурсе вместе с другими 124 участниками, которые были во много раз старше ее. Несмотря на свой возраст, китаянка показала выступление, удивившее членов жюри и собравшихся зрителей. В итоге девочка вместе с 10 призерами получила титул «звезда шаолиньского кунг-фу».

Тренер Чжан рассказал, что девочка занимается кунг-фу уже четыре года и с каждым днем совершенствует свои навыки, а еще имеет «стальной характер».

«Даже если ей приходится тренироваться до 11 вечера для соревнований, она никогда не пожалуется на усталость или на то, что на тренировке слишком тяжело», — рассказал мужчина.

Ранее подросток из Китая потратил все сбережения своей семьи на онлайн-игры.

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