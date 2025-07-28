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В Новосибирске у ребенка с редким заболеванием обнаружили струну от катетера в легких

В Новосибирске у мальчика в легких нашли струну от катетера
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске у мальчика с редким пороком обнаружили полутораметровую струну от катетера в легких. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, родители привезли своего ребенка, у которого один сердечный желудочек, из Казахстана в местное медучреждение и заплатили за манипуляции.

Перед хирургическим вмешательством пациенту вводили зонд четыре раза. После этого у пострадавшего начались осложнения, мальчику дали временный кардиостимулятор.
После манипуляций его состояние ухудшилось. Во время обследования в легких обнаружили скопившуюся жидкость.

«Рентген показал инородный предмет – ту самую струну. Приходится принимать дорогие препараты, чтобы не образовался тромб», – сообщается в публикации.

Родители обратились в Следственный комитет. По данным Telegram-канала, в медучреждении ситуацию комментировать отказались. Бывший сотрудник рассказал, что до вмешательства инородного предмета не было.

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