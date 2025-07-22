На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из легкого ребенка, страдающего пневмонией, достали колпачок от ручки

Пластиковый колпачок застрял в бронхе ребенка и вызвал затяжную пневмонию
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

Из легкого ребенка, страдающего от частых инфекционных заболеваний, извлекли пластиковый колпачок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Восьмилетний мальчик, который примерно полгода назад начал часто болеть, попал в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля с жалобами на затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению.

При обследовании выяснилось, что в правом бронхе ребенка застрял небольшой пластиковый колпачок. Из-за этого у мальчика развился воспалительный процесс в правом легком.

«Мы выполнили бронхоскопию, в ходе которой обнаружили пластиковый предмет в бронхах правого легкого и выраженное воспаление. С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко.

Операция заняла всего 30 минут и прошла без осложнений. Сейчас мальчик уже находится дома.

Ранее врачи спасли глаз 14-летней девочки, которая приклеивала ресницы обувным клеем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами