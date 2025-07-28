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Стали известны цены на продукты в самом дорогом городе России

Российский блогер описал цены в самом дорогом городе фразой «сводит челюсти»
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Андрей Зима/РИА Новости

Российский путешественник побывал в городе Анадырь в Чукотском автономном округе, который считается самым дорогим городом в стране, и описал цены в местных магазинах фразой «сводит челюсти». О своих наблюдениях он пишет в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

В публикации мужчина рассказал, что зашел в обычный супермаркет в центре города и признался, что «будто попал в музей современного искусства, где экспонаты — ценники».

«Продавцы привыкли, туристы с округлившимися глазами — их «визитная карточка»», — объяснил блогер.

По словам туриста, килограмм бананов в магазине стоил 1,1 тыс. рублей, килограмм яблок — от 500 рублей, килограмм огурцов — 950 рублей, а килограмм репчатого лука — 1 тыс. рублей.

Блогер добавил, что приготовление салата или борща становится «инвестиционным проектом». По его словам, местные жители выращивают зелень на подоконниках, если живут на солнечной стороне, либо покупают овощи на праздники. Кроме того, завышенные цены на товары первой необходимости затронули и крупы. Гречка в чукотском магазине стоила 150 рублей за килограмм, рис — 180 рублей, а макароны — 155 рублей.

Помимо этого, «настоящей роскошью» в Анадыре стали молочные продукты. Пакет молока получится купить лишь за 300 рублей, а упаковку сметаны — от 475 рублей.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян, огульно критикующих отечественную продукцию.

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