В Госдуме предложили штрафовать россиян, огульно критикующих отечественную продукцию

Россиян, публично и без оснований критикующих отечественные продукты, следует штрафовать, заявил депутат Госдумы Николай Новичковв интервью изданию «Абзац».

По его словам, публичное безосновательное порицание российских производителей не является патриотичным и народным делом. Граждане, считает парламентарий, должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть во всем, включая потребительские товары и средства производства.

Депутат призвал проработать вопрос административной ответственности для тех, кто дискредитирует бренды и производителей из России.

До этого газета «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза писала, что власти и участники рынка обсуждают возможность закрепить в контрактах между производителями и торговыми сетями фиксированные цены на социально значимые продукты. По данным источников издания, в список могут войти, в частности, овощи и куриные яйца.

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.