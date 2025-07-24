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В Госдуме предложили штрафовать россиян, огульно критикующих отечественную продукцию

Депутат Новичков предложил штрафовать за дискредитацию отечественной продукции
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Россиян, публично и без оснований критикующих отечественные продукты, следует штрафовать, заявил депутат Госдумы Николай Новичковв интервью изданию «Абзац».

По его словам, публичное безосновательное порицание российских производителей не является патриотичным и народным делом. Граждане, считает парламентарий, должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть во всем, включая потребительские товары и средства производства.

Депутат призвал проработать вопрос административной ответственности для тех, кто дискредитирует бренды и производителей из России.

До этого газета «Известия» со ссылкой на документы Минсельхоза писала, что власти и участники рынка обсуждают возможность закрепить в контрактах между производителями и торговыми сетями фиксированные цены на социально значимые продукты. По данным источников издания, в список могут войти, в частности, овощи и куриные яйца.

Ранее россиянам пообещали, что овощи резко подешевеют.

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