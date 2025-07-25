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Россиянам объяснили правила кормления питомцев в жару

Профессор Руденко: корм для питомцев не стоит надолго оставлять в миске в жару
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Летом владельцам важно особенно тщательно следить за свежестью корма домашних животных, чтобы не навредить их здоровью. Об этом Life рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

По его словам, в жару влажный корм быстро портится, поэтому его не стоит оставлять в миске больше, чем на час.

«При температуре выше +25°C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени. Уже через 30–60 минут в тепле начинается активный рост микроорганизмов. Жиры в составе корма быстро окисляются на воздухе, что может вызвать расстройство пищеварения у кошки»,— отметил Руденко.

Такая еда может спровоцировать у питомцев рвоту, диарею, в тяжелых случаях — токсикоинфекции. В связи с этим он посоветовал давать корм небольшими порциями. Лучше всего использовать для этого керамические или металлические миски, потому что пластик быстро накапливает бактерии. Кроме того, на лето можно перейти на сухой корм, который менее подвержен порче.

Заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина до этого говорила, что в жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. По ее словам, часть сухого корма лучше заменить на влажный. Это особенно важно для кошек, которые обычно пьют мало воды. В этом случае влажный корм будет компенсировать потерю жидкости. Кроме того, не стоит давать питомцам жирные и жареные продукты.

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