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В понедельник москчивей ожидает 30-градусная жара

Леус: температура в Москве в понедельник повысится до +30°C
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в понедельник в Москве воздух прогреется до +30°C.

По словам синоптика, такая температура будет выше нормы на 4-5°C, на погоду в столице будет влиять периферия антициклона.

«Облаков над столицей по-прежнему мало, обойдется без дождей. Ничто не помешает солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. Днем в столице плюс 28 — плюс 30, по области плюс 26 — плюс 32 градуса. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы», — пояснил Леус.

Он добавил, что атмосферное давление будет мало меняться в течение дня и останется в пределах нормы.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве из-за сильной жары объявлен «оранжевый» уровень опасности. Он будет действовать с 12:00 28 июля до 18:00 30 июля.

Отмечается, что в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+31°C.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.

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