Краснодарка оставляла маленькую дочь дома одну на несколько дней почти без еды

В Краснодаре трехлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как мать оставила его одного в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ЖК «Дыхание». По данным Telegram-канала, соседи заметили, что на 13-м этаже ребенок постоянно плакал и кричал. Позже они обратили внимание на девочку, которая сидела под дверью квартиры.

«Оказалось, что каждое утро мама малышки куда-то уходит, по словам очевидцев, оставляя дочь с одной лишь банкой фруктового пюре», – сообщается в публикации.

Соседи решили поговорить с родительницей, после беседы она пообещала больше так не поступать. Однако на следующее утро она снова оставила ребенка дома. По какой причине она отлучалась на длительные сроки, не уточняется.

Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники опеки забрали пострадавшую в инфекционное отделение.

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