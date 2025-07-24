«Ты кого тормозишь, ты уверен?»: блогер обматерил гаишников в Новосибирске

В Новосибирске блогер набросился с оскорблениями на сотрудников ДПС и понятых, снимая свои действия на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Тебя снимаю, ты кого тормозишь, ты уверен? Я бухой, видишь?» Пьяный блогер обматерил сотрудников ДПС в Новосибирске. Потому что был не за рулём», — отмечается в публикации.

В момент, когда блогера остановили инспекторы ДПС, он находился на пассажирском сиденье, а водитель автомобиля был трезв. В момент проверки он включил камеру смартфона и начал снимать инспекторов, обещая прославить их на весь город. Также он нецензурно выражался в адрес полицейских и понятых. В частности, молодой человек требовал от присутствующих на месте проверки девушек сесть в их машину. Он выложил видео в соцсети, однако впоследствии удалил его.

Ранее на видео попал полуголый москвич, который почистил зубы в луже на дороге.