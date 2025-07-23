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В Калужской области подросток попал в больницу, прокатившись на электричке

В Калужской области юноша-зацепер получил удар током, забравшись на электричку
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Shutterstock/Anna Nestera

В Калужской области юноше понадобилась помощь медиков после попытки прокатиться на составе. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на перегоне железнодорожных станций Муратово – Садовая Московской железной дороги. По версии следствия, молодой человек забрался на крышу электропоезда, и там получил разряд тока.

В результате школьника госпитализировали с ожогами, детали о его состоянии не уточняются. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники СК.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Москве на крыше поезда обнаружили сгоревшего зацепера, спасти которого из-за серьезных травм не удалось. По словам очевидцев, опознать его было сложно из-за ожогов. При этом рядом во время поездки находились два друга молодого человека, позже они во всем сознались.

Ранее в Ленобласти поймали подростков-зацеперов, катавшихся на пригородной электричке.

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