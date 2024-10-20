В Общественной палате РФ рассказали о повышении роли отца в семье и обществе

Недооцененность роли отца в российском обществе, которая зачастую проявляется в юридической практике, постепенно устраняется, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате РФ, участник СВО Максим Григорьев.

По словам общественного деятеля, установление в 2021 году по инициативе президента РФ Владимира Путина государственного праздника, посвященного российским отцам, — важный шаг в повышении роли главы семьи.

«Особенно сейчас, в условиях СВО, тема отцовства в России обретает дополнительные важные смыслы. Общество понимает роль отца, мужчины, защитника. Многие дети испытывают гордость за своих родителей, которые находятся в зоне боевых действий. Это действительно очень важно», — считает Максим Григорьев.

Он добавил, что для многих бойцов мотивом участия в СВО стала необходимость защиты своих семей.

Состоявшийся в Москве форум «Отец года», организованный комиссией ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и Всероссийской общественной организацией «Союз отцов» Григорьев назвал вкладом в укрепление семейных ценностей и развитие практик в области ответственного отцовства.

«В нашем обществе еще до недавнего времени был определенный перекос в сторону приоритета роли матери в семье. Роль отца была несколько принижена, в том числе за счет активной деятельности поддерживаемых Западом феминистских организаций. Поэтому работу таких организаций, как «Союз отцов», общественных палат регионов, которые предлагают какие-то идеи в этом плане, можно только приветствовать», — заявил Григорьев.

День отца отмечают в России в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 20 октября.