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Стало известно, как участники теракта в «Крокусе» готовили нападение

ТАСС: участник теракта в «Крокусе» прибыл туда перед концертом для разведки
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Алексей Майшев/РИА Новости

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске прибыл туда незадолго до начала концерта группы «Пикник», чтобы провести разведку местности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, 22 марта 2024 года Фаридуни Ш. с целью изучения обстановки в концертном зале около 16 часов приехал туда на такси, прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты.

Отмечается, что далее мужчина, убедившись в возможности осуществления задуманного теракта, сообщил об этом Файзову М. З., Рачабализоде С. М. и Мирзоеву Д. Б.. Остальные трое участников нападения прибыли к «Крокусу» к началу концерта, где к ним присоединился Фаридуни.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Российские власти при этом заявляли об украинском следе. Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на ангажированность украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, что напавшие на «Крокус» террористы обучались в Турции.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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