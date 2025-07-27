Стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» получили средства на побег

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» сразу после него получили 135 тысяч рублей от неустановленного соучастника на побег из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, неустановленный участник преступной организации непосредственно после совершения теракта перевел со счета Юсуфзоды Я.Д. не менее 135 тысяч рублей на карту Фаридуни Ш. Деньги предназначались для обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию Российской Федерации.

Согласно показаниям обвиняемых, исполнители теракта планировали после совершения преступления добраться до Киева, где им должны были выдать по одному миллиону рублей. В Брянской области их ждала «группа», которая должна была помочь им пересечь границу и попасть на территорию Украины.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

25 июля стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением приняли наркотическое вещество. Предположительно, они сделали это, чтобы притупить чувство страха.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, все четверо обвиняемых были признаны вменяемыми. Эксперты пришли к выводу, что обвиняемые не страдали психическими расстройствами в момент совершения преступления и осознавали характер и общественную опасность своих действий.

Ранее стало известно о покупках исполнителей теракта в «Крокусе» накануне преступления.