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Депутат предупредил о росте мошенничества с фейковыми сайтами авиабилетов

Депутат Немкин предупредил о схеме с фальшивыми сайтами по продаже авиабилетов
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством при покупке авиабилетов через фейковые сайты. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Люди оплачивают билеты, но в аэропорту выясняется, что брони нет. Мошенники используют шаблонные дизайны и логотипы авиакомпаний, создавая сайты за несколько часов», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что борьба с фишингом ведется совместно с Роскомнадзором и правоохранительными органами.

Немкин рекомендовал проверять адреса ресурсов (https:// и значок замка), избегать сайтов без контактных данных и с ценами ниже рыночных.

«Пользуйтесь только официальными сервисами авиакомпаний», — подчеркнул эксперт.

26 июля директор по продукту направления информационной безопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский рассказал, что мошенники начали массовую рассылку поддельных уведомлений, стилизованных под официальные письма от портала «Госуслуги», в которых сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения, что вызывает тревогу у получателей.

Ранее эксперт предупредил о мошенниках под видом верующих.

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