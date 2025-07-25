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Россиян предупредили о финансовых пирамидах в соцсетях

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: финпирамиды рекламируются у блогеров и в соцсетях
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Финансовые пирамиды зачастую размещают рекламу у блогеров и в соцсетях, рассказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Финансовые пирамиды нашего времени уже мало похожи на своих громких предшественниц из 90-х: они меньше по величине и сроку жизни, но от этого не менее опасны. Нередко такие мошеннические проекты закрываются после получения денег уже от первой-второй волны «инвесторов», чтобы действовать снова уже под другой личиной в новом «проекте». Деятельность ведется преимущественно онлайн через специально создаваемые сайты, соцсети и мессенджеры. Распознать недобросовестное предложение не всегда легко. Реклама у популярных блогеров, продвижение в соцсетях, реферальные программы по привлечению новых участников, умелая маскировка пирамиды под успешный и перспективный стартап, проект в области искусственного интеллекта, блокчейн в криптовалюте или инвестиционную платформу — все это создает образ настоящего финансового продукта с гарантированной доходностью. Создание искусственного ажиотажа, эксклюзивности предложения и «успешного успеха» уже вложившихся инвесторов подталкивают к вступлению «в круг избранных», — отметила Дайнеко.

По ее словам, иногда обманутый инвестор понимает, что вкладывался в сомнительное предприятие, рассчитывая сорвать куш и выйти вовремя. По мнению Дайнеко, переоценивать свой опыт и полагать, что знаешь правила игры опрометчиво: мошенники активно используют в работе с «инвесторами» социальную инженерию, применяя индивидуально подобранную стратегию по убеждению и выманиванию денег у своей жертвы. Даже после закрытия мошеннического проекта «перспективного» клиента могут пытаться обмануть снова под видом контролирующих или правоохранительных органов, команды юристов, якобы готовых содействовать в возвращении вложенных средств, подчеркнула эксперт.

Она рассказала, как распознать финансовую пирамиду. Основной признак финансовой пирамиды — обещание стабильной сверхдоходности (значительно выше рыночных значений).

Другие критерии:
— отсутствие госрегистрации и лицензии (Банк России ведет реестр финансовых организаций, а также организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды);
— отсутствие достоверных сведений о способе получения дохода, финансовойотчетности и данных о владельцах/нет в открытом доступе учредительных документов. При этом описание «уникальности» проекта, использование сложных и непонятных терминов, красочных графиков растущей доходности не в счет;
— активное стимулирование привлечения новых участников (реферальные программы);
— серые системы расчетов с «инвесторами» (переводы на карты физлиц в том числе);
— агрессивная реклама, торопление в принятии решения, стимулирование азарта;

«Как бы ни хотелось рискнуть и поверить в личный финансовый успех, чуда не произойдет — гарантировано обогатиться в таком проекте могут только его организаторы. Банк России регулярно выявляет подобные недобросовестные практики, однако перед принятием решения важно объективно оценить потенциальные риски и убедиться в отсутствии признаков недобросовестности финансового предложения», — заключила Дайнеко.

В I квартале 2025 года Банк России выявил 1638 финансовых пирамид (+54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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