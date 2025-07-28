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В Британии недовольный Трампом пассажир угрожал взорвать самолет

Sun: в Британии задержали пассажира, угрожавшего из-за Трампа взорвать самолет
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В Великобритании задержали авиапассажира, угрожавшего взорвать бомбу из-за недовольства политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает британская газета Sun.

Инцидент произошел во время полета борта авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго. 41-летний гражданин Индии, имеющий в Британии статус беженца, стал кричать «Аллах акбар», после чего заявил, что у него есть бомба и он должен «отправить сигнал» лидеру США, который сейчас находится в Шотландии . Другие пассажиры повалили индийца на пол и скрутили. В его багаже не было обнаружено взрывного устройства.

После посадки самолета в Глазго, мужчина был задержан полицией.

3 июля сообщалось, что шесть крупнейших аэропортов Канады временно приостановили полеты из-за поступивших угроз минирования.

Ранее самолет индийской авиакомпании совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва.

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