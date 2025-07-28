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В России с сентября заработают критерии для изъятия заброшенных участков

В РФ введут штрафы до 50 тысяч рублей и изъятие земли за захламление участков
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Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Собственники дачных и садовых участков обязаны поддерживать порядок на территории во избежание штрафов до 50 тыс. рублей и возможного изъятия земли. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«При первом нарушении выносится предупреждение. Штраф 20–50 тыс. рублей грозит при повторном несоблюдении норм в течение полугода», — уточнил эксперт.

Критерии заброшенности участков, утвержденные правительством, вступят в силу 1 сентября 2025 года. Под «освоением» понимается приведение земли в пригодное состояние в соответствии с назначением в течение трех лет.

Согласно закону от 1 марта 2025 года, при неустранении нарушений Росреестр инициирует судебное изъятие участка для продажи на публичных торгах. Бывший владелец может выкупить землю на общих основаниях.

11 июня руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко сообщил, что владельцы дачных участков могут столкнуться со штрафом, а впоследствии и с изъятием, если не будут им пользоваться.

Ранее сенаторы одобрили закон, направленный на борьбу с борщевиком в РФ.

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