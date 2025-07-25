На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенаторы одобрили закон, направленный на борьбу с борщевиком в РФ

Совфед одобрил закон, направленный на борьбу с борщевиком
true
true
true
close
Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту земель от произрастания инвазивных растений, в частности борщевика, сообщает ТАСС.

В земельный кодекс и другие законодательные акты РФ вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». Такого типа растения обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность могут создавать угрозу окружающей среде, а также жизни или здоровью граждан. Помимо этого, такие растения препятствует сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и могут причинять вред отдельным отраслям экономики.

Согласно закону, владельцы участков и обладателей публичного сервитута обязаны планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению таких растений. Земельный участок из земель сельхозназначения может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если он используется с нарушением законодательства и вредит окружающей среде.

Борщевик Сосновского — это гигантское травянистое растение, которое было завезено с Кавказа и быстро захватило обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — разобралась «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили о крупных штрафах за борщевик на даче.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами