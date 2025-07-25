Сенаторы одобрили закон, направленный на борьбу с борщевиком в РФ

Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту земель от произрастания инвазивных растений, в частности борщевика, сообщает ТАСС.

В земельный кодекс и другие законодательные акты РФ вводится понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». Такого типа растения обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность могут создавать угрозу окружающей среде, а также жизни или здоровью граждан. Помимо этого, такие растения препятствует сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и могут причинять вред отдельным отраслям экономики.

Согласно закону, владельцы участков и обладателей публичного сервитута обязаны планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению таких растений. Земельный участок из земель сельхозназначения может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если он используется с нарушением законодательства и вредит окружающей среде.

Борщевик Сосновского — это гигантское травянистое растение, которое было завезено с Кавказа и быстро захватило обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — разобралась «Газета.Ru».

Ранее россиянам напомнили о крупных штрафах за борщевик на даче.