В Ленинградской области могут ограничить подачу питьевой воды

Комитет по ЖКХ: на дачах и в СНТ Ленобласти может быть ограничена подача воды

В Ленинградской области на фоне жары и увеличения числа дачников резко возросло потребление воды из централизованных систем водоснабжения. Региональный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) допустил введение ограничений.

По данным ведомства, при нормативе 180 литров в сутки на одного абонента в ряде районов расход достигает 900 литров. Основной прирост потребления воды зафиксирован в загородных домах, коттеджных поселках и садоводствах, где питьевая вода активно используется для полива участков и наполнения бассейнов.

«Для поселений, где водоразбор на дачах и в СНТ превышает 100% от договорных обязательств, могут быть установлены временные ограничения на отбор питьевого водоснабжения до нормативных объемов», — отмечается в сообщении.

Острее всего ситуация складывается в населенных пунктах Цвелодубово, Поляны и Юкки, где договорные объемы потребления воды превышены в 3-5 раз.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Королеве произошел сбой в подаче воды в город в летнюю жару. По его словам, аварийная ситуация возникла в 14:30 во время ремонта питающего водовода. Экскаватор повредил трубу, что привело к срабатыванию автоматики и перекрытию подачи воды. Чиновник отметил, что специалисты водоканала и аварийные службы уже устраняют аварию, а в течение нескольких часов проблему решат за счет переключения на резервный источник. Пока же во всех микрорайонах жителям подвозят воду.

Ранее украинцам предрекли переход на почасовой график подачи воды по всей стране.