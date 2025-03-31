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На Украине могут ввести почасовой график подачи воды

Депутат Рады Кицак: долги за ЖКХ приведут к почасовому графику подачи воды
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Reuters

Долги за жилищно-коммунальные услуги на Украине достигли критических значений, что может привести к повсеместному переходу на почасовую подачу воды. Об этом заявил депутат Верховной Рады Богдан Кицак в эфире телеканала «Новости.Live».

Поводом для тревоги стал пример города Ровно, где с апреля планируют ограничить подачу воды из-за долга «Ровнооблводоканала» в 115 млн гривен (около $2,7 млн). Предприятие объясняет ситуацию убыточными тарифами: вместо экономически обоснованных 57 гривен за кубометр жители платят 32 гривны.

«Ситуация в Ровно и Ивано-Франковске может распространиться на другие регионы. Общий долг в сфере водоснабжения исчисляется десятками миллиардов гривен», — подчеркнул Кицак.

Он также выразил опасения, что введение графиков подачи воды спровоцирует массовое недовольство.

«Властям нужно срочно искать решение, но пока неясно, поможет ли это», — добавил депутат.

В августе прошлого года Нацбанк Украины спрогнозировал, что повышение тарифов на ряд коммунальных услуг в стране может начаться с 2025 года.

Ранее ВСУ обстреляли машину замминистра ЖКХ.

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