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Живодер украл осла и расчленил его на берегу озера в Ростовской области

Живодер из Батайска украл и расчленил осла, а затем избавился от его туши
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ГУ МВД России по Ростовской области

Ростовчанин избил осла, который отработал несколько часов в 40-градусную жару без воды, и расправился с ним. Об этом пишет aif.ru.

В середине июля в соцсетях появилось видео жестокого избиения осла на берегу Соленого озера в Батайске. Мужчина дергал измученное животное за упряжь и бил его. Жители Батайска были возмущены жестоким обращением с животным и направили жалобы в прокуратуру и Россельхознадзор.

Позже выяснилось, что 38-летний Гена (имя изменено) украл осла и привел его во двор на улице Булгакова. 22 июля мужчина признался, что расчленил животное, когда был в состоянии алкогольного опьянения, «чтобы попробовать ослятину», а позже выбросил останки.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье краже с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Однако местные настаивают на привлечении мужчины к ответственности за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Они опасаются, что живодер может представлять угрозу и для людей.

Ранее мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе.

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