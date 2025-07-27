На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчины на BMW устроили скандал из-за места на пляже под Новосибирском

В Новосибирской области компания раскидала вещи женщин ради места на пляже
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash Siberia»

Члены клуба «BMW Новосибирск» устроили скандал из-за места на берегу Бердского залива. Об этом сообщает Mash Siberia.

Накануне две женщины отдыхали у воды вместе с ребенком. Далее, по их словам, на пляже появились неизвестные, которые подъехали на машинах прямо к водоему и стали устанавливать свои порядки, угрожая связями в органах. Подруги, шокированные таким поведением, начали записывать происходящее на видео.

«Он меня толкает. Мои вещи швыряет. У нас стояло покрывало, вот этот вот мужчина взял, все расшвырял», — сказала женщина за кадром, снимая обидчика.

Освобождать берег от чужих вещей новосибирцу помогала его спутница, она же пригрозила оппонентке ответственностью за незаконную съемку.

Руководитель автоклуба Артем позже рассказал Telegram-каналу, что с женщинами повздорили друзья одного из членов клуба после того, как они якобы уселись на место перед чужими палатками. При этом, по словам собеседника редакции, никто никого не бил, а одна из женщин вообще была пьяна.

Тем временем пострадавшие собираются наказать обидчиков.

Ранее семейная пара с детьми напала на девушек из-за музыки на озере под Челябинском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами