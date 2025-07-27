Мужчины на BMW устроили скандал из-за места на пляже под Новосибирском

Члены клуба «BMW Новосибирск» устроили скандал из-за места на берегу Бердского залива. Об этом сообщает Mash Siberia.

Накануне две женщины отдыхали у воды вместе с ребенком. Далее, по их словам, на пляже появились неизвестные, которые подъехали на машинах прямо к водоему и стали устанавливать свои порядки, угрожая связями в органах. Подруги, шокированные таким поведением, начали записывать происходящее на видео.

«Он меня толкает. Мои вещи швыряет. У нас стояло покрывало, вот этот вот мужчина взял, все расшвырял», — сказала женщина за кадром, снимая обидчика.

Освобождать берег от чужих вещей новосибирцу помогала его спутница, она же пригрозила оппонентке ответственностью за незаконную съемку.

Руководитель автоклуба Артем позже рассказал Telegram-каналу, что с женщинами повздорили друзья одного из членов клуба после того, как они якобы уселись на место перед чужими палатками. При этом, по словам собеседника редакции, никто никого не бил, а одна из женщин вообще была пьяна.

Тем временем пострадавшие собираются наказать обидчиков.

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