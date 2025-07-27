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Дождь из пепла и эвакуация жителей: Турцию охватили лесные пожары

Пламя пожаров подобралось вплотную к городу Бурса в Турции
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В Турции полыхают мощные лесные пожары — огонь вплотную подобрался к домам в городе Бурса, оттуда эвакуированы несколько тысяч человек, передает Haber. В самом городе выпал пепельный дождь.

Причиной пожаров стала аномальная жара и сильный ветер. Сейчас в Турции около 50 градусов.

В районе Карабюка (200 км к северу от Анкары) огонь не удается взять под контроль уже более 70 часов. Из зоны риска эвакуированы более 1,3 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. жителей из 613 домов в районе активного горения. Пламя также вплотную приблизилось к строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую». По данным Mash, на объекте находятся свыше 10 тыс. российских специалистов. Для тушения пожаров с утра 26 июля привлечена российская авиация: в регионе работают самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8.

Пожары угрожают и популярным среди российских туристов курортным регионам Бодруму, Мармарису и Манавгату, а также аэропорту Антальи. Кроме того, возгорания зафиксированы в Мугле, Мерсине, Хатае, Карабюке, Кахраманмараше и Ушаке, где задействованы авиация и наземные силы. Тысячи пожарных и спасателей по всей стране задействованы в тушении пожаров.

Кадры из Турции — в галерее «Газеты.Ru».

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