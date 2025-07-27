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Чихуахуа спасла владельца, обнаружив у него сердечный приступ

В США чихуахуа спас жизнь своему хозяину
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SWNS

Американец перенес серьезный сердечный приступ и выжил благодаря своему питомцу. Об этом сообщает

Чихуахуа по кличке Чамп, родившийся без двух лап, который живет с 63-летним Эндрю Кузиком и его женой Памелой в их доме на колесах. Однажды, когда Эндрю просто смотрел телевизор, Чамп подбежал к нему и начал прижиматься к его груди, именно там, где находится сердце, издавая необычный для себя скулеж.

Это заставило мужчину почувствовать тревогу и распознать неясную боль в сердце. Памела вызвала скорую, и врачи госпитализировали мужчину и вовремя смогли провести экстренную операцию. Во время операции сердце Кузика дважды останавливалось, но он выжил и теперь постепенно восстанавливается.

Теперь Эндрю уверен, что без Чампа он мог бы не пережить этот приступ.

«Я люблю его всем сердцем. Он просто невероятный. Каждый раз, когда люди видят его, они сразу влюбляются в него», — говорит мужчина.

Ранее сорока спасла жизнь женщине, которая ее когда-то приютила и выходила.

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