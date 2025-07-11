Сорока спасла жизнь женщине, которая ее когда-то приютила и выходила

Австралийка потеряла сознание после падения с высоты и выжила благодаря сороке, которую сама когда-то спасла. Об этом женщина рассказала в интервью ABC News AU.

Сэнди Гиллард из города Эсперанс в Западной Австралии всю жизнь заботилась о больных и раненых животных. Несколько лет назад к ней домой принесли маленькую сороку, упавшую с дерева. Сэнди взяла птенца под опеку и назвала Джеллибин. Птица стала настоящим другом семьи и часто прилетала в гости уже после восстановления.

В 2020 году 68-летняя Сэнди упала из окна второго этажа дома и потеряла сознание. Ее спасла именно Джеллибин, которую Сэнди когда-то выхаживала. Птица оказалась рядом в нужный момент и помогла женщине, которая долго не могла прийти в себя. Сорока привела ее в чувство легким постукиванием клювом по голове.

Пенсионерка очнулась и смогла позвонить мужу, который вызвал на место скорую помощь. Позже медики признали, что без вмешательства сороки последствия могли быть необратимыми для здоровья женщины.

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