Часть жителей пострадавшего от взрыва дома в Саратове до сих пор находятся в ПВР

Бусаргин: девять жителей десятиэтажки в Саратове остаются в ПВР после взрыва

Девять жителей частично обрушившегося в результате взрыва газа в Саратове десятиэтажного жилога дома до сих пор остаются в пункте временного размещения (ПВР). Об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих», — рассказал чиновник.

Власти ведут работу по восстановлению документов, утраченных жителями из-за инцидента, а также предпринимают меры для выделения лишившимся жилья и близких материальной помощи из средств резервного фонда.

По словам Бусаргина, спасатели продолжают устранять завалы как на нижних, так и на верхних этажах здания. Работы ведутся с привлечением промышленных альпинистов и спецтехники.

«Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированую технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно», — подчеркнул он.

Сообщается о вывозе уже свыше 2 тыс. кубометров обломков.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. По данным МЧС, при взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мэр Саратова рассказал, в каких подъездах дома, где взорвался газ, безопасно находиться.