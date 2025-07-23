Россиянин исколол ножом таксистку и попал с ее телом в ДТП

В Екатеринбурге мужчина исколол ножом таксистку, после чего попал в ДТП во время поездки с ее телом. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.

«Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел на заднее сидение. После того, как машина отъехала на незначительное расстояние и остановилась, мужчина напал на потерпевшую, воспользовавшись для этого имевшимся у него складным ножом», — говорится в публикации.

Женщина не выжила. После совершения преступления мужчин сел за руль автомобиля и заехал на заправку прямо с телом таксистки. За пределами города он повредил передние колеса и бросил автомобиль, сам уехав на такси. В итоге преступника поймали. Им оказался 26-летний житель Екатеринбурга, имеющий судимости.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил таксиста и скрылся. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель подходит к автомобилю и начинает избивать человека. Далее на записи заметно, что нарушитель также пробил стекло: осколки высыпались на сидение машины и на проезжую часть.

Ранее петербуржцы избили друг друга на проезжей части, и это попало на видео.