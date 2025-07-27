В Новокузнецке подросток сбежал из дома и 18 дней жил самостоятельной жизнью

В Новокузнецке 16-летний подросток ушел из дома, чтобы работать на стройке

В Кузбассе подросток сбежал из дома, чтобы жить самостоятельно, сам и вернулся обратно. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Недавно жительница Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением пропаже ее 16-летнего сына, который ушел из дома 8 июля и не вернулся. Ранее подросток уже сбегал из дома.

Правоохранители опрашивали знакомых юноши и проверяли места его возможного появления. Ориентировки передали патрульным и распространили через СМИ и соцсети.

Однако в итоге подросток сам вернулся домой. Он рассказал, что ушел, чтобы начать самостоятельную жизнь и несколько дней жил на улице, пока не нашел подработку на стройке. Один из его новых знакомых убедил юношу сообщить родителям о своем местонахождении.

В отношении матери несовершеннолетнего составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее россиянин сбежал из родного региона и 11 лет жил под чужим именем.