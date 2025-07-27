На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новокузнецке подросток сбежал из дома и 18 дней жил самостоятельной жизнью

В Новокузнецке 16-летний подросток ушел из дома, чтобы работать на стройке
true
true
true
close
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе подросток сбежал из дома, чтобы жить самостоятельно, сам и вернулся обратно. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Недавно жительница Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением пропаже ее 16-летнего сына, который ушел из дома 8 июля и не вернулся. Ранее подросток уже сбегал из дома.

Правоохранители опрашивали знакомых юноши и проверяли места его возможного появления. Ориентировки передали патрульным и распространили через СМИ и соцсети.

Однако в итоге подросток сам вернулся домой. Он рассказал, что ушел, чтобы начать самостоятельную жизнь и несколько дней жил на улице, пока не нашел подработку на стройке. Один из его новых знакомых убедил юношу сообщить родителям о своем местонахождении.

В отношении матери несовершеннолетнего составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее россиянин сбежал из родного региона и 11 лет жил под чужим именем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами