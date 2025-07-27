Аэропорт Санкт-Петербурга открыт для вылета

Аэропорт в Санкт-Петербурге Пулково открылся для вылета воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами», — написал он.

Представитель Росавиации отметил, что временные ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. Он предупредил, что из-за этого в калининградском аэропорту Храброво присутствуют корректировки в расписании.

«Безопасность полетов – приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Он добавил, что Минтранс, Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг за деятельностью аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе России.

Временные ограничения в Пулково ввели 27 июля примерно в 7:30 (мск).

Telegram-канал SHOT сообщил, что свыше 100 рейсов задержаны в аэропорту в Санкт-Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более десяти украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе, пострадала женщина. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.