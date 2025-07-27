В Волгоградском аэропорту сняли ограничения

Во временно закрытом аэропорту Волгограда вновь разрешены прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

По его словам, за время действия ограничений один из рейсов, направлявшихся в Волгоград, был переориентирован на запасной аэродром. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ограничения еще действуют в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. До этого Кореняко рассказал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

Этим утром в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».