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В Волгоградском аэропорту сняли ограничения

Росавиация: аэропорт Волгограда возобновил прием и вылеты самолетов
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Во временно закрытом аэропорту Волгограда вновь разрешены прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

По его словам, за время действия ограничений один из рейсов, направлявшихся в Волгоград, был переориентирован на запасной аэродром. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ограничения еще действуют в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. До этого Кореняко рассказал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги.

Этим утром в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

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