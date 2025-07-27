В Татарстане спасателям пришлось вызволять пенсионера, ногу которого «съел» диван

МЧС: в Татарстане пенсионер застрял в диване и вызвал спасателей

В городе Лениногорске Республики Татарстан 69-летний местный житель обратился за помощью в экстренные службы после того, как его ногу зажало в механизме дивана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По информации ведомства, мужчина не смог самостоятельно освободить конечность и позвонил спасателям. На месте происшествия сотрудники МЧС с помощью ручного инструмента разобрали часть мебели и высвободили пострадавшего.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась — он от нее отказался.

В начале июля в Чите 16-летний подросток застрял в металлическом кольце на детской площадке и не смог выбраться самостоятельно. Ему на помощь выехали спасатели. Судя по опубликованному ведомством снимку, юноша решил пролезть через кольцо, но застрял в районе груди. Работники экстренной службы высвободили его с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента для разрезания металла.

Ранее в Подмосковье парашютист застрял на верхушке дерева из-за ветра.