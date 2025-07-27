В Москве арестовали мужчину с криминальными связями за рубежом

В Москве арестовали по делу о терроризме мужчину с криминальными связями

В Москве арестовали мужчину по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Об этом сообщается в судебных документах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

По данным агентства, у фигуранта есть обширные криминальные связи за границей. Согласно материалам дела, обвиняемый подал заявление на оформление заграничного паспорта, не имеет постоянного источника дохода и не проживает по месту регистрации. Следствие считает, что мужчина может скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Фигуранту предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, предусматривающей ответственность за участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России.

Адвокаты просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что подозреваемый причастен к инкриминируемому преступлению, и удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

Ранее в Москве арестовали мужчину по делу о госизмене.