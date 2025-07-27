На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве арестовали мужчину с криминальными связями за рубежом

В Москве арестовали по делу о терроризме мужчину с криминальными связями
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Москве арестовали мужчину по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Об этом сообщается в судебных документах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

По данным агентства, у фигуранта есть обширные криминальные связи за границей. Согласно материалам дела, обвиняемый подал заявление на оформление заграничного паспорта, не имеет постоянного источника дохода и не проживает по месту регистрации. Следствие считает, что мужчина может скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Фигуранту предъявили обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ, предусматривающей ответственность за участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России.

Адвокаты просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что подозреваемый причастен к инкриминируемому преступлению, и удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

Ранее в Москве арестовали мужчину по делу о госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами