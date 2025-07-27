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В Армении намерены демонтировать памятник героям ВОВ

Депутат Мелконян: в Артике планируют демонтировать памятник героям ВОВ
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Из личного архива автора

Власти города Артик в Армении намерены демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян, передает РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении десятилетий памятник являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. При этом в последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу.

По словам Мелконяна, это делается без общественных обсуждений, уведомления жителей города и каких-либо четких правовых оснований.

«Это не случайность. Это системная атака на нашу историческую память, на армяно-российские союзнические отношения, на символы победы наших соотечественников», — подчеркнул депутат.

В феврале 2025 года Мелконян направил письмо городским властям по поводу мемориала и его заверили, что в повестке нет подобных планов. Однако позже появилась информация, что еще в июле 2023 года мэрия выделила средства на проектно-расчетные работы по демонтажу объекта.

В ответ на запрос в министерство образования, науки, культуры и спорта депутату сообщили о вынесении научно-методическим советом положительного заключения по поводу демонтажа и переноса памятника.

До этого в украинском городе Берестин Харьковской области демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Глава Берестинского городского совета Светлана Кривенко заявила, что местные власти свыше полутора лет ждали от министерства культуры и информационной политики Украины разрешения на снос. Памятник Пушкину стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки горсовета.

Ранее президент Союза армян России назвал дружбу с РФ единственным вариантом для Армении.

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