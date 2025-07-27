«Сапсан» почти час простоял в Твери из-за зацепера

«Сапсан» простоял в Твери около 50 минут из-за зацепера, которого ударило током

Высокоскоростной поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву простоял в Твери около 50 минут из-за зацепера, которого ударило током. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров, поезд остановили из-за 14-летнего зацепера, которого ударило током. Подросток жив, но получил сильные ожоги. Мальчика увезли на скорой.

«При этом пассажирам пришло уведомление, что «Сапсан» едет с задержкой в 40 минут из-за «технических причин»», — говорится в публикации.

До этого в Калужской области юноше понадобилась помощь медиков после попытки прокатиться на составе. Инцидент произошел на перегоне железнодорожных станций Муратово – Садовая Московской железной дороги. По версии следствия, молодой человек забрался на крышу электропоезда и там получил разряд тока.

В результате школьника госпитализировали с ожогами, детали о его состоянии не уточняются. В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

Ранее суд запретил видеоинструкцию по проезду «зайцем» на «Сапсане».