Российско-турецкая АЭС «Аккую» оказалась в кольце огня

Российские самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 помогают тушить лесные пожары в районе российско-турецкой атомной электростанции «Аккую» на средиземноморском побережье республики. Видео опубликовал Mash.

По данным Telegram-канала, в строительстве АЭС в районе возгорания участвуют свыше 10 тыс. россиян. Информация о пострадавших не поступала.

В посте уточняется, что пожары начались из-за засухи.

До этого сообщалось, что на юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание случилось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы. В Карабюке огонь не могут потушить уже более 70 часов.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заверил, что семь пожаров в шести провинциях республики взяты под контроль. Однако чиновник предупредил, что ожидается повышение температуры еще на 10°C (тогда она перешагнет отметку в 40°C) и сильный ветер. По этой причине он призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее на территории поместья Джорджа Клуни вспыхнул пожар.