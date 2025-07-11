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На территории поместья Джорджа Клуни во Франции произошел пожар

BFMTV: пожар вспыхнул на территории поместья актера Джорджа Клуни во Франции
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Jimmy Kimmel Live/Global Look Press/Keystone Press Agency

Во Франции в поместье, принадлежащем американскому актеру Джорджу Клуни, произошел пожар. Об этом сообщило французское издание BFMTV.

«В пятницу, 11 июля, пожар вспыхнул на территории поместья американского актера Джорджа Клуни, расположенного в Бриньоле», — говорится в сообщении.

Сообщается, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был полностью потушен в течение часа.

11 июля в Феодосии сотрудникам МЧС удалось взять под контроль значительное ландшафтное возгорание, охватившее площадь в 500 квадратных метров. По сообщению ведомства, огонь распространился на сухую растительность, четыре заброшенные хозяйственные постройки и одноэтажный нежилой дом. Несмотря на усложняющие погодные условия, распространения пламени на жилые строения удалось избежать. Пожар был локализован всего за полтора часа усилиями 33 человек личного состава и 12 единиц спецтехники, включая силы добровольной пожарной команды.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

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