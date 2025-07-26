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Амурский тигр выпрыгнул под колеса внедорожника в Приморье

112: в Приморье внедорожник сбил краснокнижного амурского тигра
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На трассе в Приморье сбили занесенного в Красную книгу (государственный документ, где зарегистрированы редкие и находящихся под угрозой исчезновения животные, растения и грибы) амурского тигра. Видео опубликовал 112.

Telegram-канал уточняет, что ДТП произошло утром, когда хищник из-за ограждения выпрыгнул на дорогу из Уссурийска во Владивосток под колеса кроссовера. Водитель транспортного средства не успел среагировать.

Согласно посту, хищник не выжил. У машины сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал, но у машины разбита передняя часть. Правоохранители установят, насколько он виноват в случившемся.

В мае полиция изъяла амурского тигра из квартиры жителя города Стаханова в Луганской народной республике. Он нелегально приобрел и содержал в квартире детеныша хищника. Он появился на свет от тигрицы, которая была куплена в Донецкой народной республике незадолго до этого. Ее временно поместили в зооуголок одного из парков.

Ранее амурский тигр «украл» фотоловушку в нацпарке Приморья.

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