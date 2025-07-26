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Обнинск выжил после тропического ливня

В Обнинске вода ушла с улиц после сильного ливня
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В Обнинске вода после тропического ливня ушла в ливневую канализацию. Об этом сообщила на своей странице во «ВКонтакте» городская администрация.

Там отметили, что на Обнинск обрушилась декадная норма осадков и понадобилось время, чтобы город справился с таким количеством влаги. Сейчас во всех зонах подтопления почти нет воды.

К посту прикреплены фотографии, на которых местные жители и транспорт без затруднений перемещаются по улицам.

До этого на Обнинск в День города обрушился сильный ливень и затопил его. Город ушел под воду за рекордные полтора часа.

На кадрах из населенного пункта автомобили на некоторых участках были затоплены практически по крышу, в результате наводнения оказались заблокированы подземные парковки и переходы. А люди шли по колено в воде, потоки сносили их на дорогах. Кроме того, из-за дождя образовалась пробка из общественного транспорта.

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.

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