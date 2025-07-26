Спецслужбы Ростова приведены в повышенную готовность из-за прогноза погоды

В Ростове-на-Дону из-за ожидаемого ухудшения погоды введен режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

Он уточнил, что в Ростове-на-Дону ожидаются ливни с ветром до 20-25 м/с. По этой причине в городе с 26 июля до 12:00 понедельника, 28 июля, будет действовать режим повышенной готовности.

«Поручил выполнить комплекс превентивных мер для предупреждения возможных ЧС», — сообщил градоначальник.

Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Два дня назад после прохождения грозового фронта в Амурской области без электроэнергии остались девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Отключения произошли в результате сильных ливней и порывов ветра, затронувших Белогорск, Свободный, а также Белогорский, Ромненский и Ивановский муниципальные округа.

Ранее ливни остановили бои на границе Таиланда и Камбоджи.