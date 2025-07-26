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Неожиданный фактор остановил боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи

Nation: ливни приостановили боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи
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Soveit Yarn/Reuters

Сильные ливни стали причиной вынужденного временного прекращения огня между Таиландом и Камбоджей, пишет газета The Nation со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зоне ответственности которого происходят основные боестолкновения.

«Оперативное командование Второго военного округа сухопутных войск сообщило, что боевые действия временно прекращены из-за проливных дождей в зоне конфликта», — говорится в публикации.

Командование уточняет, что при этом ситуация в целом остается практически неизменной по состоянию на 16:00 субботы (12:00 мск) в сравнении с полуднем того же дня (08:00 мск).

Незадолго до этого глава пресс-службы тайских сухопутных войск генерал-майор Винтхай Сувари заявилhttps://www.gazeta.ru/army/news/2025/07/26/26357774.shtml, что дальнобойные снаряды, которые были выпущены камбоджийскими войсками по Таиланду, упали на территорию соседнего Лаоса. По мнению официального представителя сухопутных войск Таиланда, если это было сделано намеренно, то происходящее становится «игрой без правил».

Ранее Камбоджа эвакуировала десятки тысяч человек из-за боев с Таиландом.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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