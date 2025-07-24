После грозы в Амурской области сразу несколько населенных пунктов остались без света

После прохождения грозового фронта в Амурской области без электроэнергии остались девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, отключения произошли в результате сильных ливней и порывов ветра, затронувших Белогорск, Свободный, а также Белогорский, Ромненский и Ивановский муниципальные округа. При этом в Ивановском округе электроснабжение уже восстановили, а в остальных районах аварийно-восстановительные работы продолжаются.

На помощь в Белогорск направлена аэромобильная группировка регионального МЧС, в составе которой работают специалисты по беспилотным авиационным системам. Проводится обследование территории, ведётся сбор информации о разрушениях и поваленных деревьях.

По информации прокуратуры Амурской области, инцидент затронул около 81 тысячи жителей. Причиной аварии стали последствия сильного ветра, вызвавшего повреждения объектов электросетевого хозяйства. В надзорном ведомстве заверили, что держат под контролем ход и сроки устранения последствий.

Амурский гидрометцентр предупредил, что неблагоприятные погодные условия еще сохранятся. С 24 по 27 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 15–17 м/с.

Ранее синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней.