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После грозы в Амурской области сразу несколько населенных пунктов остались без света

МЧС: девять населенных пунктов Приамурья остались без света из-за непогоды
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После прохождения грозового фронта в Амурской области без электроэнергии остались девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, отключения произошли в результате сильных ливней и порывов ветра, затронувших Белогорск, Свободный, а также Белогорский, Ромненский и Ивановский муниципальные округа. При этом в Ивановском округе электроснабжение уже восстановили, а в остальных районах аварийно-восстановительные работы продолжаются.

На помощь в Белогорск направлена аэромобильная группировка регионального МЧС, в составе которой работают специалисты по беспилотным авиационным системам. Проводится обследование территории, ведётся сбор информации о разрушениях и поваленных деревьях.

По информации прокуратуры Амурской области, инцидент затронул около 81 тысячи жителей. Причиной аварии стали последствия сильного ветра, вызвавшего повреждения объектов электросетевого хозяйства. В надзорном ведомстве заверили, что держат под контролем ход и сроки устранения последствий.

Амурский гидрометцентр предупредил, что неблагоприятные погодные условия еще сохранятся. С 24 по 27 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 15–17 м/с.

Ранее синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней.

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