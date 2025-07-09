На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ударил ножом полицейского и угрожал зрителям на «Тур де Франс»

Мужчина с ножом напал на зрителей на финише четвертого этапа «Тур де Франс»
close
Depositphotos

Неизвестный мужчина напал с ножом на зрителей и сотрудников полиции на финише четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс» в Руане. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, происшествие случилось 8 июля примерно за два часа до финиша пелотона. Мужчина угрожал ножом зрителям, которые заранее пришли к месту финиша. В дело вмешались полицейские, и злоумышленник напал на одного из сотрудников правопорядка, нанеся ему удар ножом в грудь. От тяжелой травмы полицейского спас бронежилет. Чтобы остановить нападавшего, ему выстрелили в ногу. После задержания мужчине оказали медицинскую помощь.

Указано, что 21-летний мужчина несколько недель назад сбежал из больницы и находился в невменяемом состоянии.

«Тур де Франс» — шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. Победителем четвертого этапа гонки стал словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates, для которого эта победа стала сотой в карьере.

Ранее еще один футбольный клуб попал под подозрение по делу о взятках.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами