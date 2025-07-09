Мужчина ударил ножом полицейского и угрожал зрителям на «Тур де Франс»

Неизвестный мужчина напал с ножом на зрителей и сотрудников полиции на финише четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс» в Руане. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, происшествие случилось 8 июля примерно за два часа до финиша пелотона. Мужчина угрожал ножом зрителям, которые заранее пришли к месту финиша. В дело вмешались полицейские, и злоумышленник напал на одного из сотрудников правопорядка, нанеся ему удар ножом в грудь. От тяжелой травмы полицейского спас бронежилет. Чтобы остановить нападавшего, ему выстрелили в ногу. После задержания мужчине оказали медицинскую помощь.

Указано, что 21-летний мужчина несколько недель назад сбежал из больницы и находился в невменяемом состоянии.

«Тур де Франс» — шоссейная многодневная велогонка, один из трех гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. Победителем четвертого этапа гонки стал словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates, для которого эта победа стала сотой в карьере.

Ранее еще один футбольный клуб попал под подозрение по делу о взятках.