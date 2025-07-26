Прилет БПЛА произошел у клуба поблизости от границы России с Украиной

Хинштейн: беспилотник совершил атаку у клуба в деревне у границы с Украиной

В деревне Обеста Курской области атака украинского FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) произошла у местного клуба. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что населенный пункт расположен в пяти километрах от границы с Украиной. В результате налета один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

На этом фоне глава области напомнил об опасности нахождения в приграничных районах и призвал воздержаться от поездок туда.

До этого в Белгородской области при атаке дрона на поселок Уразово пострадал мирный житель. Он получил баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). А целью налета был коммерческий объект. При взрыве беспилотник повредил стекла и оборудование в здании.

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