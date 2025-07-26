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Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту

Генассамблея ООН по инициативе Таджикистана приняла резолюцию по ИИ
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Mike Segar/Reuters

Генеральная Ассамблея ООН одобрила специальную резолюцию, касающуюся использования ИИ для устойчивого развития Центральной Азии, предложенную Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости

Отмечается, что данная инициатива принадлежит Таджикистану и была представлена президентом Эмомали Рахмоном на сессии ООН в сентябре 2024 года. Резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с акцентом на образование, стартапы и международное сотрудничество.

В МИД Таджикистана отметили, что документ получил поддержку подавляющего большинства стран и стал значительным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ. В соответствии с резолюцией, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ в области искусственного интеллекта в Центральной Азии.

В ведомстве также подчеркнули, что планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, а также разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, что позволит региону стать примером для других стран мира.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что технологические компании должны внедрять в производственные процессы современные разработки, в том числе искусственный интеллект.

Ранее Матвиенко выступила с призывом сформировать в России независимый искусственный интеллект.

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