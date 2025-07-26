В Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий

В Московской области в течение субботы, 26 июля, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали водителям автомобилей снизить скорость и увеличить дистанцию между другими машинами, а также включить ближний свет и противотуманные фары. Кроме того, жителям региона рекомендовали не стоять на открытых пространствах и возле водоемов, плотно закрыть окна в домах и по возможности отключить электрическую технику от розеток.

21 июля на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. В Подмосковье рухнул мост, жители деревни Алексино оказались отрезаны от транспорта. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу.