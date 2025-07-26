Аэропорт в Грозном вернулся к работе спустя три часа

Ограничения на прием и выпуск самолетов в грозненском аэропорту Северный сняты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была приостановлена для обеспечения безопасности полетов. В это время один самолет в Грозный «ушел» на запасной аэродром. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на три часа. Это произошло уже в третий раз с начала дня. Утром в воздушной гавани вводился план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как застряла в самолете и прилетела не туда.