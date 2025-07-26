В Госдуме предупредили об опасности подарков в Telegram

В Telegram начали использовать цифровые подарки как инструмент скрытой рекламы запрещенного контента и противоправной информации. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники дарят администраторам популярных каналов виртуальные подарки, в описании которых могут быть размещены ссылки на запрещенные ресурсы, включая наркошопы, онлайн-казино или экстремистские материалы. Эти элементы отображаются публично и становятся видны подписчикам канала.

Как пояснил парламентарий, после этого от имени анонимных пользователей или через подставных лиц направляются жалобы в Роскомнадзор или другие инстанции, с указанием на распространение запрещенного контента через конкретный канал. Подобные действия, по его словам, могут расцениваться как косвенное участие в распространении противоправной информации.

Особенно уязвимы в этой ситуации, по мнению Немкина, пользователи, которые не знакомы с техническими особенностями платформы — особенно это пожилые люди или те, кто не отслеживает нововведения. Он посоветовал регулярно проверять вкладку подарков, незамедлительно удалять подозрительные элементы, а также воспользоваться настройками Telegram для ограничения или полного отключения их отображения.

Также депутат напомнил о необходимости двухфакторной аутентификации, запрета на действия посторонних ботов и внимательного контроля за активностью на канале. Он подчеркнул, что публичный канал с широкой аудиторией уже является медиаплощадкой, требующей ответственного подхода и соблюдения цифровой гигиены.

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