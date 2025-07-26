Россиян предупредили об опасности функции демонстрации экрана на смартфонах

В Министерстве внутренних дел России рекомендовали гражданам воздержаться от использования функции демонстрации экрана при общении в мессенджерах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве пояснили, что демонстрация экрана может быть удобным инструментом, однако в случае общения с мошенниками эта функция становится источником серьезной утечки личной информации. Там уточнили, что при активации этой опции злоумышленники получают прямой доступ к отображаемым данным — от логинов до SMS-кодов.

Особую опасность, по данным МВД, представляет мошенническая схема, известная как «фейк босс». В ее рамках злоумышленник может представиться руководителем организации или сотрудником службы поддержки и попросить пользователя зарегистрироваться на легитимном онлайн-ресурсе. При этом в качестве «помощи» могут предложить включить демонстрацию экрана, чтобы контролировать процесс регистрации.

Сотрудники управления объяснили, что таким образом мошенники в реальном времени могут увидеть персональные данные, а также считать коды подтверждения, например, при попытке восстановить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

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